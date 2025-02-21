〈貴金屬盤後〉避險需求推動 黃金今年第十次創歷史新高

鉅亨網編譯許家華 2025-02-21 06:19

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由於美國總統川普的關稅威脅引發全球貿易戰擔憂，激起避險需求，黃金價格周四 (20 日) 飆升至歷史新高。

現貨黃金上漲 0.1% 至每盎司 2,936.38 美元。交易時間稍早，金價曾觸及 2,954.69 美元，為今年迄今第十次歷史新高。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 0.7%，至每盎司 2956.10 美元。

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黃金價格今年迄今已上漲約 12%。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示：「貿易局勢持續緊張，不斷引發通膨和成長擔憂，從而激起市場對黃金避險性質的興趣。」

川普周三表示，他將「在下個月或更早」宣布對木材、汽車、半導體和藥品徵收關稅。

自 1 月 20 日上任以來，川普已對中國進口產品徵收 10% 的關稅，對鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 指出，央行全年持續購買，這是支撐金價的主要潛在因素之一，ETF 資金也連續三天流入黃金市場。

川普周三也譴責烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者，並呼籲他必須迅速採取行動確保和平，否則可能會失去他的國家。

Grant 表示，潛在的和平協議可能會暫時緩解地緣政治緊張局勢，並可能在短期內給黃金帶來壓力。「黃金價格可能會在歷史高點停滯數周，但最終會持續上漲趨勢，因為基本面因素足以支撐漲勢。」

美國聯準會 (Fed) 周三公布上一回的政策會議紀錄，其內容顯示川普上台的政策引發 Fed 對通膨上升的擔憂，強化其暫緩降息的立場。

瑞士海關數據顯示，1 月瑞士的黃金出口年增，因為對美國的供應量飆升至至少 13 年來的最高水準。

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