永續金融基礎證照2024發出1.2萬張 元大金促向下扎根

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-21 18:51

‌



永續金融先行者聯盟邁入第三屆，由六家金控共同推動響應淨零排放政策，元大金控 (2885-TW) 不僅接棒輪值主席，同時擔任「培力與證照工作群」召集人，總經理翁健表示，2024 年全台約發出 1.2 萬張永續金融基礎證照，元大集團全額補助員工報考，截至 2/17，約有 372 名員工取得執照，希望未來旗下 5 家子公司能夠擴大參與報考，讓永續工作向下扎根。

第三屆永續金融先行者聯盟今 (21) 日舉行啟動記者會，翁健表示，「永續不是只有口號、不是只有承諾，永續已經是企業經營、產業創新很重要的核心理念」，未來所有的企業必須面對更嚴格的法規挑戰，碳排的精算也會更加精密，以及社會對金融業的永續期待，這是無法逃避的，必須更積極參與，希望元大金與所有聯盟成員，一起努力推動永續工作。

‌



元大金控身為聯盟一員，擔任「培力與證照工作群」召集人，於 2024 年與證基會聯手催生國內首張國家永續金融證照，並從自身做起，提供集團全體同仁每人新台幣 1300 元報考證照補助，總金額超過 1500 萬元，為台灣永續人才發展奠定堅實基礎。

翁健指出，永續金融證照分為基礎與進階，基礎證照的部分，據了解，全台約發出 1 萬 2 千張，元大金控截至 2/17 只有 372 張，他坦言還太少，因為金融業參與考照約占 7 成，相當於每一家金控至少要有 600 張，因此，我們會鼓勵同仁一定要繼續去爭取，希望永續工作往下扎根。

元大金控位於台北市仁愛路、復興南路口的金融廣場，於 2024 年 10 月落成，為元大銀行的總部大樓，翁健表示，這棟新大樓本身就是綠色建築，相當符合元大在永續作為的具體呈現，此次先行者聯盟記者會也是大樓啟用後的首次對外大型活動，別具意義。

據了解，元大金融廣場已取得內政部綠建築銀級標章，大樓建材採再生、低碳建材，使用雙層節能玻璃，並於頂樓設置太陽能板進行自發自用。相關節能設備包括採用節能變頻空調與 LED 節能燈具，亦透過智慧能源監控系統進行控制與管理。此外，大樓用水設備皆採節水設備，並設置雨水回收系統，可用於澆灌系統。