〈台股開盤〉重電、運動股動起來漲逾百點 穩步走高攻上23600點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 10:00
美股道瓊指數昨 (20) 日跌 450 點作收，但台股今 (21) 日以平高盤開出，開 23526.13 點，台積電及聯發科等權值股在紅盤之上，重電股持續前一天的火力上攻，指數一度最高來到 23639.91 點，上漲 1524 點，越過 5 日線，早盤預估全日成交量 3811 億元。
早盤權值股漲跌互現，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 漲 5 元，跌近 1%，來到 1085 元；聯發科 (2454-TW) 漲 5 元，於平盤上方遊走，來到 1505 元；聯電 (2303-TW) 漲逾 1%，日月光 (3711-TW)、廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW) 於平盤下方遊走。
由於 AI 需求大量電力，重電股持續受資金追捧，亞力 (1514-TW) 漲近 8%，樂事綠能 (1529-TW) 漲逾 5%，華城 (1519-W) 漲逾 3%，東元 (1504-TW) 漲近 3%，中興電 (1513-TW)、士電 (1503-TW) 均漲近 2%。
亞洲盃男籃資格賽第三階段中華男籃擊敗強敵菲律賓，運動股走強，製鞋族群中，鈺齊 - KY(9802-TW) 漲逾 4%，志強 - KY(6768-TW) 漲逾 3%；健身族群柏文 (8462-TW) 漲逾 1%，世界健身 - KY(2762-TW) 漲近 1%。
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