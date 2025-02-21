〈台股開盤〉重電、運動股動起來漲逾百點 穩步走高攻上23600點

美股道瓊指數昨 (20) 日跌 450 點作收，但台股今 (21) 日以平高盤開出，開 23526.13 點，台積電及聯發科等權值股在紅盤之上，重電股持續前一天的火力上攻，指數一度最高來到 23639.91 點，上漲 1524 點，越過 5 日線，早盤預估全日成交量 3811 億元。