盤中速報 - Aptos大跌8.07%，報6.38美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 12:20
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過8.07%，最新價格6.38美元，總成交量達0.82億美元，總市值37.49億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：7.06美元，近 1 日最低價：6.13美元，流通供給量：587,546,778。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.28%
- 近 1 月：-27.92%
- 近 3 月：-47.80%
- 近 6 月：-0.79%
- 今年以來：-30.16%
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