盤中速報 - BinaryX大漲20.54%，報1.08美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 16:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過20.54%，最新價格1.08美元，總成交量達0.97億美元，總市值4.05億美元，目前市值排名第 80 名。
近 1 日最高價：1.22美元，近 1 日最低價：0.86美元，流通供給量：373,106,967。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.50%
- 近 1 月：+308.34%
- 近 3 月：+133.42%
- 近 6 月：-28.15%
- 今年以來：+188.29%
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