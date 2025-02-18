鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過19.26億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達13.1%

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅13.1%；Ark(ARK)24小時漲幅21.5%；JITO(JTO)24小時漲幅12.3%。

24小時跌幅：Alchemy Pay(ACH)24小時跌幅25.5%；TROY(TROY)24小時跌幅2.44%；BinaryX(BNX)24小時跌幅2.9%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅46.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅18.3%；STMX(STMX)近一週漲幅15.1%。