鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過19.26億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達13.1%
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,437.88美元，24小時漲跌幅-0.82%；以太幣(ETH)現報價格2,673.56美元，24小時漲跌幅-1.74%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達19.26億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達16.56億美元；SOL(SOL)24小時成交量達9.89億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅13.1%；Ark(ARK)24小時漲幅21.5%；JITO(JTO)24小時漲幅12.3%。
24小時跌幅：Alchemy Pay(ACH)24小時跌幅25.5%；TROY(TROY)24小時跌幅2.44%；BinaryX(BNX)24小時跌幅2.9%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅46.5%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅18.3%；STMX(STMX)近一週漲幅15.1%。
近一週跌幅：BURGER(BURGER)近一週跌幅59.7%；BAKE(BAKE)近一週跌幅42.1%；Juventus Fan Token(JUV)近一週跌幅36.4%。
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