盤中速報 - Worldcoin大跌8.19%，報1.16美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 21:20
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.19%，最新價格1.16美元，總成交量達0.48億美元，總市值11.75億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：1.28美元，近 1 日最低價：1.14美元，流通供給量：1,011,179,483。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.05%
- 近 1 月：-43.78%
- 近 3 月：-49.65%
- 近 6 月：-20.34%
- 今年以來：-45.85%
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