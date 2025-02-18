盤中速報 - Ark大跌12.94%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 14:20
Ark(ARK)在過去 24 小時內跌幅超過12.94%，最新價格0.43美元，總成交量達0.64億美元，總市值0.81億美元，目前市值排名第 153 名。
近 1 日最高價：0.73美元，近 1 日最低價：0.43美元，流通供給量：186,677,802。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.15%
- 近 1 月：-18.10%
- 近 3 月：-23.61%
- 近 6 月：+50.27%
- 今年以來：-7.62%
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