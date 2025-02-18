烏克蘭重建，大陸經濟回溫，鋼鐵股迎長線利多！

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2025-02-18 17:14

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美國已經跟俄羅斯就烏克蘭停戰進行談判，烏克蘭若失去美國支持，會馬上無法支撐，所以美國態度很重要，而川普想法很明顯，希望俄烏盡快停戰。所以短期就停戰機會是大的，若烏克蘭真正停戰，和平之後就是要開始重建。法人估重建金額高達 6 千億美元，將帶動鋼鐵、水泥等原物料需求。

另一個鋼鐵股的利多就是大陸經濟回溫有望帶動房市往上，從陸股指數近期持續創新高可以發現，陸股從 2021 年高點下來已經落底，空頭走勢正式結束，開始走多頭循環。全球原物料需求必然需要大陸來帶動，畢竟大陸建設多，人口多，經濟規模大，3 年多來原物料需求不振，鋼鐵、塑膠產業低迷，都跟大陸經濟有關。所以鋼鐵更長線的需求，就是大陸經濟往上，帶動房市需求，鋼鐵就有機會走多頭循環。

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