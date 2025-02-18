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烏克蘭重建，大陸經濟回溫，鋼鐵股迎長線利多！

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2025-02-18 17:14

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烏克蘭重建，大陸經濟回溫，鋼鐵股迎長線利多！ (圖:shutterstock)

美國已經跟俄羅斯就烏克蘭停戰進行談判，烏克蘭若失去美國支持，會馬上無法支撐，所以美國態度很重要，而川普想法很明顯，希望俄烏盡快停戰。所以短期就停戰機會是大的，若烏克蘭真正停戰，和平之後就是要開始重建。法人估重建金額高達 6 千億美元，將帶動鋼鐵、水泥等原物料需求。

另一個鋼鐵股的利多就是大陸經濟回溫有望帶動房市往上，從陸股指數近期持續創新高可以發現，陸股從 2021 年高點下來已經落底，空頭走勢正式結束，開始走多頭循環。全球原物料需求必然需要大陸來帶動，畢竟大陸建設多，人口多，經濟規模大，3 年多來原物料需求不振，鋼鐵、塑膠產業低迷，都跟大陸經濟有關。所以鋼鐵更長線的需求，就是大陸經濟往上，帶動房市需求，鋼鐵就有機會走多頭循環。


鋼鐵股從 2021 年高點走了 3 年半空頭，而且是普遍出現在幾乎所有鋼鐵股，而近期鋼鐵股也站上長期均線，搭配烏克蘭重建刺激需求，還有陸港經濟回溫有望帶動房市，鋼鐵股現在不是最低買點，但卻是相對好的買點。威致 (2028-TW)、中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)、聚亨(2022-TW)、春源(2010-TW)、海光(2038-TW)、彰源(2030-TW)、燁興(2007-TW) 回測長期均線。燁輝 (2023-TW)、運錩(2069-TW) 回測短期均線，趨勢仍偏多頭。允強 (2034-TW)、新鋼(2032-TW)、大成鋼(2027-TW) 走勢比較領先，可觀察回測短期均線的機會。

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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