烏克蘭重建，大陸經濟回溫，鋼鐵股迎長線利多！
摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2025-02-18 17:14
美國已經跟俄羅斯就烏克蘭停戰進行談判，烏克蘭若失去美國支持，會馬上無法支撐，所以美國態度很重要，而川普想法很明顯，希望俄烏盡快停戰。所以短期就停戰機會是大的，若烏克蘭真正停戰，和平之後就是要開始重建。法人估重建金額高達 6 千億美元，將帶動鋼鐵、水泥等原物料需求。
另一個鋼鐵股的利多就是大陸經濟回溫有望帶動房市往上，從陸股指數近期持續創新高可以發現，陸股從 2021 年高點下來已經落底，空頭走勢正式結束，開始走多頭循環。全球原物料需求必然需要大陸來帶動，畢竟大陸建設多，人口多，經濟規模大，3 年多來原物料需求不振，鋼鐵、塑膠產業低迷，都跟大陸經濟有關。所以鋼鐵更長線的需求，就是大陸經濟往上，帶動房市需求，鋼鐵就有機會走多頭循環。
鋼鐵股從 2021 年高點走了 3 年半空頭，而且是普遍出現在幾乎所有鋼鐵股，而近期鋼鐵股也站上長期均線，搭配烏克蘭重建刺激需求，還有陸港經濟回溫有望帶動房市，鋼鐵股現在不是最低買點，但卻是相對好的買點。威致 (2028-TW)、中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)、聚亨(2022-TW)、春源(2010-TW)、海光(2038-TW)、彰源(2030-TW)、燁興(2007-TW) 回測長期均線。燁輝 (2023-TW)、運錩(2069-TW) 回測短期均線，趨勢仍偏多頭。允強 (2034-TW)、新鋼(2032-TW)、大成鋼(2027-TW) 走勢比較領先，可觀察回測短期均線的機會。
即時的分析和佈局機會，歡迎加入 LINE 接收最新分享。
接收個股分析、免費盤前稿、和盤後分享，請加入 line 粉絲團成為好友。
台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
更完整分析歡迎收看 2/18 盤後節目
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 輝達GTC來了：鴻海、緯創非首選！機器人、自駕、AI眼鏡大爆發，誰是下一匹黑馬！
- 晶片關稅將揭曉，川普步步緊逼台積電何時止跌?
- 俄烏停火：鋼鐵、散裝VS.晶片關稅：台股、台積電？買誰好？怎麼買？專家：注意這個指標
- AI浪潮全面爆發，迎接AI應用大時代，資服股迎大利多！
上一篇
下一篇