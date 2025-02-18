陸機器人產業暴風式成長！除華為等四大天王外 深圳還有「十三太保」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-18 12:50

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隨著 DeepSeek 持續火爆，杭州又一次在科技產業吸引市場目光，而帶機器人在央視春晚表演扭秧歌後，同樣來自杭州的宇樹科技也因此廣為人知，但外界不知道的是，在深圳機器人圈早已經有「十三太保」，這 13 家代表性機器人科創企業為優必選 (09880-HK) 、智平方、星塵智慧、戴盟、帕西尼、樂聚、數位華夏、眾擎、逐際動力、大象、大族、邁步、肯綮科技。

除上述「十三太保」外，深圳還有華為、騰訊、比亞迪、大疆科技「四大天王」。

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按照上述機器人企業的主要應用場景，可分為通用、服務、娛樂、工業、醫療型人形機器人等。專注通用型人形機器人的企業，主要有優必選、智平方 2 家，前者成立於 2012 年，前年 12 月港股掛牌上市，成為人形機器人第一股。

優必選生產的人形機器人 Walker S1，是目前全球進入最多車廠實訓的人形機器人，合作夥伴囊括了新能源汽車大半個版圖：蔚來汽車、東風柳汽、吉利汽車、領克汽車、極氪汽車與比亞迪等等。

智平方則成立於 2023 年 4 月，致力於研發生產通用智慧具身終端。目前自主研發的 AI2R Brain 具身大模型，已成功部署於 Alpha Bot 系列機器人。

塵智慧、戴盟、帕西尼則專注在服務型人形機器人。星塵智慧成立於 2022 年，去年 8 月發佈新一代 AI 機器人助理 Astribot S1，既能疊衣服又能顛鍋如新東方大廚，甚至還支援泡茶、做飯、彈琴、練詠春拳。

戴盟成立於 2021 年，致力於研發光學觸覺感測器，讓機器人的指尖像人一樣精準感知包括三維力覺、動覺、滑覺等在內的多模態觸覺資訊。帕西尼也在 2021 年成立，創辦人許晉誠出生於台灣台中，主要做的也是觸覺感測器，去年 8 月發佈的 TORA-ONE 不僅搭載多維度多陣列高精觸覺感測器，可抓取草莓、雞蛋這類脆弱物品，還可以靈活「比愛心」。

專注娛樂型人形機器人的企業則主要有樂聚、數位華夏 2 家。

樂聚成立於 2016 年，AELOS 是該公司推出的人形機器人，已推出的 AELOS 機器人包括 AELOS 娛樂版、AELOS 專業版、AELOS 教育版、AELOS 1S 四款產品，其中，AELOS 娛樂版是樂聚機器人推出的首款雙足人形機器人，也是 AELOS 系列首款，定位為家庭娛樂陪伴型機器人。 AELOS 娛樂版是一款主打娛樂陪伴功能的智慧人形機器人，擁有 16 個自由度，能夠快速穩定地完成每一個指令。

數位華夏成立於 2024 年，主要從事人形交互機器人研發業務，並致力於打造「有溫度的人形機器人」。

眾擎、逐際動力、大象、大族則專注於工業型人形機器人。

眾擎成立於 2023 年，前陣子該公司的人形機器人憑一段深圳街頭散步影片在 X 上瘋傳，步態自然到輝達科學家 Jim Fan 懷疑是 AI 生成。逐際動力成立於 2022 年，該公司雙足機器人 P1 去年成為中國首個在野外成功徒步的雙足機器人。

大象成立於 2016 年，大族則在隔年創立，目前大族機器人已經擁有完善的產品線，涵蓋不同規格、不同應用場景的協作機器人，譬如 Elfin、Elfin-Pro、Elfin-Ex、S 等系列協作機器人。