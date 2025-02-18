外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大跌0.48%，報0.8294元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 03:30
截至台北時間18日03:30，歐元/英鎊下跌0.004點跌幅達0.48%，暫報0.8294點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.92%
- 近 1 週：+0.17%
- 近 3 月：-0.20%
- 近 6 月：-2.16%
- 今年以來：+0.75%
歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對
歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對
- 英鎊/美元相關性-0.37，本日下跌0.37%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.14，本日下跌0.01%
- 美元/瑞郎相關性-0.13，本日下跌0.17%
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