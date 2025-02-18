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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/英鎊(EURGBP) 大跌0.48%，報0.8294元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 03:30


截至台北時間18日03:30，歐元/英鎊下跌0.004點跌幅達0.48%，暫報0.8294點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.92%
  • 近 1 週：+0.17%
  • 近 3 月：-0.20%
  • 近 6 月：-2.16%
  • 今年以來：+0.75%

歐元/英鎊近90天正相關的前3貨幣對


歐元/英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.37，本日下跌0.37%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.14，本日下跌0.01%
  • 美元/瑞郎相關性-0.13，本日下跌0.17%

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