外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌50.1%，報3.6248元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 06:20
截至台北時間18日06:20，美元/離岸人民幣下跌3.6389點跌幅達50.1%，暫報3.6248點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.19%
- 近 1 週：-0.60%
- 近 3 月：+0.31%
- 近 6 月：+1.36%
- 今年以來：-1.01%
美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.84，本日下跌0%
- 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌0.08%
- 美元/韓元相關性0.68，本日下跌0.13%
美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對
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