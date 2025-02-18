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外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌50.1%，報3.6248元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 06:20


截至台北時間18日06:20，美元/離岸人民幣下跌3.6389點跌幅達50.1%，暫報3.6248點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.19%
  • 近 1 週：-0.60%
  • 近 3 月：+0.31%
  • 近 6 月：+1.36%
  • 今年以來：-1.01%

美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.84，本日下跌0%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.71，本日下跌0.08%
  • 美元/韓元相關性0.68，本日下跌0.13%

美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.72，本日下跌0.02%
  • 英鎊/美元相關性-0.64，本日下跌0.02%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日下跌0.02%

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英鎊/美元1.2619-0.01%
紐元/美元0.573-0.10%

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