外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.29%，報86.874元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:50
截至台北時間17日20:50，美元/印度盧比上漲0.254點漲幅達0.29%，暫報86.874點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.06%
- 近 1 週：-1.15%
- 近 3 月：+2.60%
- 近 6 月：+3.27%
- 今年以來：+1.14%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/台幣相關性0.36，本日上漲0.23%
- 美元/挪威克朗相關性0.32，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日上漲0.15%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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