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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.29%，報86.874元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:50


截至台北時間17日20:50，美元/印度盧比上漲0.254點漲幅達0.29%，暫報86.874點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.06%
  • 近 1 週：-1.15%
  • 近 3 月：+2.60%
  • 近 6 月：+3.27%
  • 今年以來：+1.14%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/台幣相關性0.36，本日上漲0.23%
  • 美元/挪威克朗相關性0.32，本日上漲0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.28，本日上漲0.15%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.40，本日上漲0.2%
  • 英鎊/美元相關性-0.36，本日上漲0.05%
  • 歐元/加幣相關性-0.36，本日上漲0.17%

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美元/台幣32.695-0.23%
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加幣/美元0.70490.01%

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