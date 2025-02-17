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鉅亨速報

盤後速報 - 凱基美國非投等債(00945B)次交易(18)日除息0.1元，參考價15.49元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


凱基美國非投等債(00945B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為15.49元，相較今日收盤價15.59元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.64%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 15.59 0.1 0.64% 0.0
2025/01/17 15.65 0.1 0.64% 0.0
2024/12/17 15.43 0.102 0.66% 0.0
2024/11/18 15.41 0.102 0.66% 0.0
2024/10/21 15.26 0.102 0.67% 0.0

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