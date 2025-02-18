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盤後速報 - 富邦中國政策債(00718B)次交易(19)日除息0.46元，參考價20.73元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05


富邦中國政策債(00718B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.46元。

首日參考價為20.73元，相較今日收盤價21.19元，息值合計為0.46元，股息殖利率2.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/19 21.19 0.463 2.18% 0.0
2024/08/16 21.15 0.371 1.75% 0.0
2024/02/27 20.3 0.308 1.52% 0.0
2023/08/16 20.18 0.307 1.52% 0.0
2023/02/16 20.18 0.307 1.52% 0.0

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