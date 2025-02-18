盤後速報 - 富邦中國政策債(00718B)次交易(19)日除息0.46元，參考價20.73元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 17:05
富邦中國政策債(00718B-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.46元。
首日參考價為20.73元，相較今日收盤價21.19元，息值合計為0.46元，股息殖利率2.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/19
|21.19
|0.463
|2.18%
|0.0
|2024/08/16
|21.15
|0.371
|1.75%
|0.0
|2024/02/27
|20.3
|0.308
|1.52%
|0.0
|2023/08/16
|20.18
|0.307
|1.52%
|0.0
|2023/02/16
|20.18
|0.307
|1.52%
|0.0
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