盤後速報 - 台新美A公司債20+(00942B)次交易(18)日除息0.07元，參考價15.14元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
台新美A公司債20+(00942B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為15.14元，相較今日收盤價15.21元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|15.21
|0.07
|0.46%
|0.0
|2025/01/16
|14.83
|0.07
|0.47%
|0.0
|2024/12/16
|15.57
|0.07
|0.45%
|0.0
|2024/11/15
|15.37
|0.07
|0.46%
|0.0
|2024/10/21
|15.81
|0.068
|0.43%
|0.0
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