search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 台新美A公司債20+(00942B)次交易(18)日除息0.07元，參考價15.14元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


台新美A公司債20+(00942B-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為15.14元，相較今日收盤價15.21元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 15.21 0.07 0.46% 0.0
2025/01/16 14.83 0.07 0.47% 0.0
2024/12/16 15.57 0.07 0.45% 0.0
2024/11/15 15.37 0.07 0.46% 0.0
2024/10/21 15.81 0.068 0.43% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
台新美A公司債20+15.210.07%

延伸閱讀


Empty