盤後速報 - 野村趨勢動能高息(00944)次交易(18)日除息0.06元，參考價14.81元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
野村趨勢動能高息(00944-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.06元。
首日參考價為14.81元，相較今日收盤價14.87元，息值合計為0.06元，股息殖利率0.39%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|14.87
|0.058
|0.39%
|0.0
|2025/01/17
|14.45
|0.058
|0.4%
|0.0
|2024/12/17
|14.59
|0.058
|0.4%
|0.0
|2024/11/18
|14.52
|0.058
|0.4%
|0.0
|2024/10/17
|14.92
|0.058
|0.39%
|0.0
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