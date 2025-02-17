盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(18)日除息0.03元，參考價18.64元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
中信成長高股息(00934-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。
首日參考價為18.64元，相較今日收盤價18.67元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.14%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/18
|18.67
|0.026
|0.14%
|0.0
|2025/01/17
|17.94
|0.026
|0.14%
|0.0
|2024/12/17
|17.96
|0.023
|0.13%
|0.0
|2024/11/18
|18.34
|0.115
|0.63%
|0.0
|2024/10/17
|19.42
|0.139
|0.72%
|0.0
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