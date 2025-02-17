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鉅亨速報

盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(18)日除息0.03元，參考價18.64元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05


中信成長高股息(00934-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。

首日參考價為18.64元，相較今日收盤價18.67元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.14%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/18 18.67 0.026 0.14% 0.0
2025/01/17 17.94 0.026 0.14% 0.0
2024/12/17 17.96 0.023 0.13% 0.0
2024/11/18 18.34 0.115 0.63% 0.0
2024/10/17 19.42 0.139 0.72% 0.0

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