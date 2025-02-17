橋椿自結2024年稅後賺5.45億元年增72% EPS達2.72元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-17 16:09

‌



水龍頭零組件製造大廠橋椿金屬 (2062-TW) 雖然在 2024 年第四季營收下滑到全年最低點的 17.3 億元，但全年營收則以 75.72 億元重返成長，橋椿今 (17) 日公布最新獲利資訊，2024 年第四季在匯兌收益挹注下，其單季獲利優於第三季表現，全年稅後賺 5.45 億元，每股純益 2.72 元。

橋椿金屬 2024 年前三季稅後純益 4.34 億元、年增 113.8%，每股純益 2.17 元，已賺贏 2023 年全年，加計去年第四季的獲利季成長，2024 年的營收及獲利都將勝過 2023 年表現。

‌



橋椿金屬 2024 年第四季營收 17.3 億元，毛利率 12.02%，季減 2.02%，年減 1.28%，稅後純益 1.11 億元，季增 46.73%，與去年同期相當，每股稅後純益 0.55 元。

橋椿金屬自結 2024 年營收 75.72 億元，毛利率 14.44%，稅後賺 5.45 億元，年增 72.99%，每股純益 2.72 元。

但對 2025 年的展望，橋椿以持穩於 2024 年看待，主要在美國的房貸利率仍高，而川普總統就任後的動作頻頻，美中貿易的對峙，更加深市場的不確定性。

橋椿金屬爲全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約 20 家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達 60% 以上。