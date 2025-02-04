橋椿2024年營收及獲利都將雙雙重返成長 今年求持穩

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-04 20:03

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水龍頭零組件製造大廠橋椿金屬 (2062-TW) 雖然在 2024 年第四季營收下滑到全年最低點的 17.3 億元，但全年營收則以 75.72 億元重返成長，公司預計在中旬公布 2024 年全年自結獲利數，同時，2024 年第四季在匯兌收益挹注下，法人估計其單季獲利將優於第三季。

橋椿金屬 2024 年前三季稅後純益 4.34 億元、年增 113.8%，每股純益 2.17 元，已賺贏 2023 年全年，加計去年第四季的獲利季成長，2024 年的營收及獲利都將勝過 2023 年表現。

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但對今年的展望，橋椿以持穩於 2024 年看待，主要在美國的房貸利率仍高，而川普總統就任後的動作頻頻，美中貿易的對峙，更加深市場的不確定性。

橋椿金屬爲全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約 20 家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達 60% 以上。