臺企銀董座劉佩真請假領薪疑涉背信口頭請辭 總座李國忠暫代
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-17 12:09
臺企銀（2834-TW）董事長劉佩真日前因遭內部檢舉，經新北地檢署搜索，檢方調查疑涉特別背信罪，諭令 50 萬元交保。據悉，劉佩真已向行政院高層口頭請辭，最快應於 2 月 25 日立法院開議前正式請辭，將由總經理李國忠暫代董事長職務。
目前傳出多位董事長可能接任人選，包含臺企銀總經理李國忠、土地銀行總經理張志堅、彰化銀行總經理周朝崇、高雄銀行董事長鄭美玲、第一銀行總經理李嘉祥等位，目前以李國忠的呼聲最高，但最後人選仍待拍板定案。
決策官員表示，劉佩真第一時間就向政院表達不會戀棧、去留「由上面決定」。因立法院將於 25 日開議，應會在開議前正式請辭，以避免因她的案件引發政治口水，對行政團隊造成困擾。
據悉，臺企銀上周針對相關事宜，內部提出明確說明，並已經送至財政部、金管會等單位。劉佩真辦理銷假是因病住院及在家療養期間，洽詢人力資源處，經評估後認為確屬符合「臺灣中小企業銀行公司治理實務守則」第 47 條之 1 的「居家辦公」，但人事系統並無建置居家辦公的選項，因此以銷假方式辦理。
此外，劉佩真據指請病假期間仍參與公司相關決策，包括批公文及以 LINE 下指示等，有 LINE 截圖等可以證明。知情人士指稱，劉佩真並非請長假期間都申領業務費及獎金，而是有居家上班紀錄的日期，才依規定請領，而她居家辦公期間，公司經營績效指標皆正成長，且優化資產品質及風險控管具顯著成效。
劉佩真是臺企銀史上首位女董事長，其夫為前主計長朱澤民，她原任輸出入銀行理事主席，自於 2023 年 6 月 16 日上任，帶領臺企銀業績持續向上，2024 年稅後淨利 112.31 億元，創開行以來新高，每股稅後盈餘 1.23 元，連續 3 年獲利超過 100 億元。資產品質也有明顯改善，2023 年底逾放比 0.18％，較 2022 年 0.2％減少 0.02 個百分點；備抵呆帳覆蓋率 2023 年底 720.88％，較 2022 年 653.28％提高 67.6％。
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