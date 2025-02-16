盤中速報 - Juventus Fan Token大跌20.4%，報1.66美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-16 08:05
Juventus Fan Token(JUV)在過去 24 小時內跌幅超過20.4%，最新價格1.66美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 220 名。
近 1 日最高價：2.27美元，近 1 日最低價：1.65美元，流通供給量：8,104,260。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+96.70%
- 近 1 月：+33.57%
- 近 3 月：+30.16%
- 近 6 月：+33.65%
- 今年以來：+30.24%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - BURGER大漲13.98%，報0.48美元
- 盤中速報 - TROY大漲8.81%，報0.001643美元
- 盤中速報 - BinaryX大跌9.14%，報1美元
- 盤中速報 - Jupiter大跌8.43%，報0.92美元
上一篇
下一篇