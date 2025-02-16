鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過6.62億美元，Juventus Fan Token(JUV)24小時漲幅達17.4%

鉅亨網新聞中心 2025-02-16 10:15

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24小時漲幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時漲幅17.4%；Lista(LISTA)24小時漲幅18.3%；STMX(STMX)24小時漲幅9.13%。

24小時跌幅：STPT(STPT)24小時跌幅17.9%；FTT(FTT)24小時跌幅11%；BURGER(BURGER)24小時跌幅10.8%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅13.5%；GMX(GMX)近一週漲幅12.2%；Bella Protocol(BEL)近一週漲幅11.8%。