盤中速報 - TROY大漲8.81%，報0.001643美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-16 03:35
TROY(TROY)在過去 24 小時內漲幅超過8.81%，最新價格0.001643美元，總成交量達0.25億美元，總市值0.16億美元，目前市值排名第 217 名。
近 1 日最高價：0.001894美元，近 1 日最低價：0.001461美元，流通供給量：10,000,000,000。
交易 TROY 的最大交易所目前為 Binance, VCC Exchange, BHEX (BlueHelix Exchange), Gate.io, 與 Xtheta Global。Troy Trade是專門從事加密交易和資產管理的全球主要經紀商。 它為機構客戶和專業交易者提供加密經紀服務，其產品包括現貨和保證金交易，衍生產品，數據，託管，借貸以及一個賬戶中的股份。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.78%
- 近 1 月：-50.25%
- 近 3 月：-63.79%
- 近 6 月：+13.22%
- 今年以來：-79.10%
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