search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - Ethena大漲9.73%，報0.5美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 12:20


Ethena(ENA)在過去 24 小時內漲幅超過9.73%，最新價格0.5美元，總成交量達0.73億美元，總市值15.16億美元，目前市值排名第 38 名。

近 1 日最高價：0.5美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：3,128,125,000。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.73%
  • 近 1 月：-48.87%
  • 近 3 月：-10.07%
  • 近 6 月：+58.10%
  • 今年以來：-49.72%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅Ethena

相關行情

台股首頁我要存股
Ethena0.49539.65%

延伸閱讀


Empty