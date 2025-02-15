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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過17.57億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達9.83%

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,895.99美元，24小時漲跌幅+1.19%；以太幣(ETH)現報價格2,728.17美元，24小時漲跌幅+1.09%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達17.57億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.43億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達10.89億美元。

24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅9.83%；STPT(STPT)24小時漲幅6.91%；RUNE(RUNE)24小時漲幅5.34%。

24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅92.6%；MANTRA(OM)24小時跌幅23.8%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅20.9%。


近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅14.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅13.1%；DEXE(DEXE)近一週漲幅9.91%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅169%；Juventus Fan Token(JUV)近一週跌幅96.7%；Lista(LISTA)近一週跌幅59.8%。

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