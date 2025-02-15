盤中速報 - Dogwifhat大漲23.05%，報0.73美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 08:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過23.05%，最新價格0.73美元，總成交量達1.89億美元，總市值7.19億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：0.8美元，近 1 日最低價：0.58美元，流通供給量：998,841,398。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-12.98%
- 近 1 月：-62.01%
- 近 3 月：-83.57%
- 近 6 月：-62.54%
- 今年以來：-68.25%
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