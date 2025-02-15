盤中速報 - MANTRA大漲8.54%，報6.16美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 05:35
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過8.54%，最新價格6.16美元，總成交量達0.47億美元，總市值59.08億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：6.19美元，近 1 日最低價：5.4美元，流通供給量：972,026,548。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.42%
- 近 1 月：+59.02%
- 近 3 月：+248.39%
- 近 6 月：+501.68%
- 今年以來：+55.30%
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