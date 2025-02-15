盤中速報 - Worldcoin大漲8.47%，報1.32美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 02:05
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.47%，最新價格1.32美元，總成交量達0.42億美元，總市值13.06億美元，目前市值排名第 43 名。
近 1 日最高價：1.32美元，近 1 日最低價：1.21美元，流通供給量：1,011,179,483。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.49%
- 近 1 月：-39.99%
- 近 3 月：-43.95%
- 近 6 月：-23.13%
- 今年以來：-45.08%
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