盤中速報 - BinaryX大漲17.63%，報0.99美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過17.63%，最新價格0.99美元，總成交量達1.92億美元，總市值3.58億美元，目前市值排名第 81 名。
近 1 日最高價：1.05美元，近 1 日最低價：0.83美元，流通供給量：371,184,084。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+426.85%
- 近 1 月：+146.07%
- 近 3 月：+65.59%
- 近 6 月：-35.68%
- 今年以來：+115.41%
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