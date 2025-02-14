鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至11.02元，預估目標價為708.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.83元上修至11.02元，其中最高估值11.42元，最低估值10.5元，預估目標價為708.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.42(11.42)
|12.89
|13.82
|15.13
|最低值
|10.5(10.22)
|11.95
|13.49
|15.13
|平均值
|10.99(10.8)
|12.38
|13.7
|15.13
|中位數
|11.02(10.83)
|12.36
|13.78
|15.13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.73億
|26.12億
|28.35億
|最低值
|23.17億
|25.16億
|28.35億
|平均值
|23.29億
|25.56億
|28.35億
|中位數
|23.21億
|25.47億
|28.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.69
|3.82
|3.87
|3.88
|6.05
|營業收入
|11.17億
|15.92億
|18.50億
|19.52億
|21.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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