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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)EPS預估上修至11.02元，預估目標價為708.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.83元上修至11.02元，其中最高估值11.42元，最低估值10.5元，預估目標價為708.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.42(11.42)12.8913.8215.13
最低值10.5(10.22)11.9513.4915.13
平均值10.99(10.8)12.3813.715.13
中位數11.02(10.83)12.3613.7815.13

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值23.73億26.12億28.35億
最低值23.17億25.16億28.35億
平均值23.29億25.56億28.35億
中位數23.21億25.47億28.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.693.823.873.886.05
營業收入11.17億15.92億18.50億19.52億21.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Tyler Technologies, Inc.(TYL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTYL

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