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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德維特(DVA-US)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為167.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德維特(DVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.42元下修至11.2元，其中最高估值11.82元，最低估值10.69元，預估目標價為167.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.82(11.86)13.9915.0416.96
最低值10.69(10.59)12.3614.2116.96
平均值11.26(11.38)13.1914.6316.96
中位數11.2(11.42)13.514.6316.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值138.00億142.20億145.25億150.21億
最低值132.42億137.42億145.25億150.21億
平均值134.43億139.22億145.25億150.21億
中位數133.63億138.62億145.25億150.21億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS6.318.905.857.42
營業收入115.51億116.19億116.10億121.40億

詳細資訊請看美股內頁：
德維特(DVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDVA

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