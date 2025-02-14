鉅亨速報 - Factset 最新調查：德維特(DVA-US)EPS預估下修至11.2元，預估目標價為167.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對德維特(DVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.42元下修至11.2元，其中最高估值11.82元，最低估值10.69元，預估目標價為167.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.82(11.86)
|13.99
|15.04
|16.96
|最低值
|10.69(10.59)
|12.36
|14.21
|16.96
|平均值
|11.26(11.38)
|13.19
|14.63
|16.96
|中位數
|11.2(11.42)
|13.5
|14.63
|16.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|138.00億
|142.20億
|145.25億
|150.21億
|最低值
|132.42億
|137.42億
|145.25億
|150.21億
|平均值
|134.43億
|139.22億
|145.25億
|150.21億
|中位數
|133.63億
|138.62億
|145.25億
|150.21億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|6.31
|8.90
|5.85
|7.42
|營業收入
|115.51億
|116.19億
|116.10億
|121.40億
詳細資訊請看美股內頁：
德維特(DVA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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