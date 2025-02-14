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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估下修至10.73元，預估目標價為377.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.47元下修至10.73元，其中最高估值11.6元，最低估值9.19元，預估目標價為377.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.6(11.6)12.8511.47
最低值9.19(11.2)10.3311.47
平均值10.59(11.43)12.1611.47
中位數10.73(11.47)12.6311.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.65億28.09億27.00億
最低值25.30億26.08億27.00億
平均值26.01億27.13億27.00億
中位數25.97億27.04億27.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS127.86142.33-121.79-21.82
營業收入25.46億29.23億28.02億26.71億

詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIO

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