鉅亨速報 - Factset 最新調查：伯瑞(BIO-US)EPS預估下修至10.73元，預估目標價為377.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對伯瑞(BIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.47元下修至10.73元，其中最高估值11.6元，最低估值9.19元，預估目標價為377.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.6(11.6)
|12.85
|11.47
|最低值
|9.19(11.2)
|10.33
|11.47
|平均值
|10.59(11.43)
|12.16
|11.47
|中位數
|10.73(11.47)
|12.63
|11.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.65億
|28.09億
|27.00億
|最低值
|25.30億
|26.08億
|27.00億
|平均值
|26.01億
|27.13億
|27.00億
|中位數
|25.97億
|27.04億
|27.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|127.86
|142.33
|-121.79
|-21.82
|營業收入
|25.46億
|29.23億
|28.02億
|26.71億
詳細資訊請看美股內頁：
伯瑞(BIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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