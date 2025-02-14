就業寒冬！韓1月青年就業人數大減21.8萬人 創四年來最大跌幅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-14 15:30

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最新數據顯示，今年 1 月南韓青年就業人數減少 21.8 萬人，減幅創 4 年來之最，就業率較一年前減少 1.5 個百分點至 44.8%，這是自 2021 年 1 月下降 2.9 個百分點以來最大降幅。此外，建築業就業人數減少 16.9 萬人，為 2013 年以來最大降幅。整體就業率方面，南韓上月 15 歲以上人口就業率為 61%，與去年同期持平。

根據韓國統計廳今 (14) 日發布的《1 月就業動向》報告，該國 15 歲以上就業人數為 2787.8 萬人，較去年同期增加 13.5 萬人，就業市場呈現復甦跡象，但製造業和建築業的就業低迷態勢仍在持續，尤其是建築業就業人數創下 2013 年以來最大降幅，製造業就業人數也連 7 月走降。此外，15 至 29 歲青年族群的就業人數大幅下降，導致就業率降幅擴大，就業情勢進一步惡化。

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對於年輕人就業和就業率的大幅下降，韓國統計廳官員指出，企業擴大滾動招聘，對年輕求職者產生了負面影響。

與此同時，南韓上月失業人數達 108.3 萬人，較一年前增加 1.1 萬人，失業率則跟去年 1 月一樣是 3.7%。

統計廳社會統計局長孔美淑表示，隨著直接僱用和老年人就業計畫的重啟，醫療福利和公共行政領域的就業人數有所回升。數據顯示，醫療和社會福利服務業就業人數增加 11.9 萬人，專業科技服務業和資訊通訊業分別增加 9.8 萬人和 8.1 萬人。然而，建築業就業人數減少 16.9 萬人，創下自 2013 年行業分類調整以來的最大降幅，且已連續九個月下降，主要受建築市場持續萎縮影響。

儘管半導體出口表現良好，南韓 1 月製造業就業人數減少 5.6 萬人，連續第 7 個月減少，零售業就業人數也減少 9.1 萬人，連續第 11 個月下降。

從年齡層來看，60 歲以上和 30 多歲族群的就業人數在上月分別增加 34 萬人和 9.8 萬人，其他年齡層則減少，其中 15 至 29 歲青年族群就業人數減少 21.8 萬人，創 2021 年 1 月以來最大降幅。韓國統計廳分析指出，受經濟不確定性加劇影響，企業更傾向招募具備經驗的員工。

優質工作職缺的不足及企業不願僱用新人，成為南韓就業市場中青年流失的主要因素。

根據經濟活動人口調查報告，去年被分類為非經濟活動人口的「休息」青年年增 2.1 萬人至 42.1 萬人。南韓青年人口逐年減少，但「休息」青年反增，反映了青年就業動力的嚴重下降。

此外，50 歲以上族群就業人數減少 1.4 萬人，為 2021 年 2 月以來首次下降，主要受建築市場低迷和內需不振影響，導致建築業、房地產和零售業就業不振。

面對這一嚴峻形勢，南韓政府也將今年就業人數增幅目標下調至 2020 年來最低的 12 萬人，