〈陸股盤後〉市場圍繞AI族群積極做多 創業板指反彈1.8%領漲
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-14 16:00
中國股市三大指數周五 (14 日) 反彈收漲，創業板指一度飆漲逾 2%，主要受到市場持續圍繞 AI 應用相關類股積極做多的情緒激勵。
上證指數 (SSEC) 周五收漲 0.43% 至 3346.72 點，深證成指 (SZI) 漲 1.16% 至 10749.46 點，創業板指收高 1.8% 至 2215.3 點，滬深北三市合計成交 1.7452 兆人民幣。
大盤方面，AI 醫療類股為主要領漲族群，漲幅 11%，安必平、嘉和美康、塞力醫療、金域醫學、貝瑞基因等逾 20 股漲停，信創、雲端運算、大數據概念等類股也相當活躍、保險、汽車等類股亦走揚，而地產、旅遊、釀酒、食品飲料、鋼鐵、石油等類股則走低。
近期 AI + 醫療備受市場關注，AI 廣泛應用於醫藥領域，除應用於診療領域還廣泛應用於手術機器人、醫療影響設備、輔助藥物設計及基因檢測等領域。隨著 AI 成熟度越來越高，未來的應用場景和領域也會出現更多的可能性，甚至可能會對一些行業造成顛覆性影響。
消息面上，根據華為資料儲存公眾號訊息，基於華為 DCS AI 解決方案打造的瑞金病理大模型即將發布，該模型將於下周二 (18 日) 舉辦的「2025 醫療人工智慧與精準診療發展論壇」上發布。
中國央行周五公告，為保持銀行體系流動性充裕，以固定利率、數量招標方式開展 985 億元 7 天期逆回購操作，操作利率 1.5%。中國財政部、央行 1 個月期國庫現金定存中標利率為 2%，下降 16 個基點。
東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年中國央行會繼續實施有力度的降息，上半年降息有可能落地，全年降息幅度有望達 50 個基點，高於去年 30 個基點，屆時會引導 LPR 報價較大幅下行。
《路透社》引述消息人士最新報導也指出，中國將於下周召開民營企業座談會，最快將於下周一 (17 日) 召開，這一消息也讓中國股市尾盤擴大漲幅。
華龍證券近日表示，利多因素將支持市場穩健運作。一是成交量較前期回昇明顯。二是權益市場經過前期調整後吸引力得到增強。三是海外機構對於 A 股市場配置的價值表現出了認可，提振了市場預期。四是川普關稅政策節奏控制，其關稅政策短期有從「全面」轉為「定向」加徵關稅的趨勢，美國通膨因素掣肘是其中原因之一。五是熱門族群帶動，同時利多政策連續推出及推動基本面持續改善的政策預期發揮了支持市場的關鍵作用。
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