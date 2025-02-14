〈陸股盤後〉市場圍繞AI族群積極做多 創業板指反彈1.8%領漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-14 16:00

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中國股市三大指數周五 (14 日) 反彈收漲，創業板指一度飆漲逾 2%，主要受到市場持續圍繞 AI 應用相關類股積極做多的情緒激勵。

上證指數 (SSEC) 周五收漲 0.43% 至 3346.72 點，深證成指 (SZI) 漲 1.16% 至 10749.46 點，創業板指收高 1.8% 至 2215.3 點，滬深北三市合計成交 1.7452 兆人民幣。

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大盤方面，AI 醫療類股為主要領漲族群，漲幅 11%，安必平、嘉和美康、塞力醫療、金域醫學、貝瑞基因等逾 20 股漲停，信創、雲端運算、大數據概念等類股也相當活躍、保險、汽車等類股亦走揚，而地產、旅遊、釀酒、食品飲料、鋼鐵、石油等類股則走低。

近期 AI + 醫療備受市場關注，AI 廣泛應用於醫藥領域，除應用於診療領域還廣泛應用於手術機器人、醫療影響設備、輔助藥物設計及基因檢測等領域。隨著 AI 成熟度越來越高，未來的應用場景和領域也會出現更多的可能性，甚至可能會對一些行業造成顛覆性影響。

消息面上，根據華為資料儲存公眾號訊息，基於華為 DCS AI 解決方案打造的瑞金病理大模型即將發布，該模型將於下周二 (18 日) 舉辦的「2025 醫療人工智慧與精準診療發展論壇」上發布。

中國央行周五公告，為保持銀行體系流動性充裕，以固定利率、數量招標方式開展 985 億元 7 天期逆回購操作，操作利率 1.5%。中國財政部、央行 1 個月期國庫現金定存中標利率為 2%，下降 16 個基點。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，今年中國央行會繼續實施有力度的降息，上半年降息有可能落地，全年降息幅度有望達 50 個基點，高於去年 30 個基點，屆時會引導 LPR 報價較大幅下行。

《路透社》引述消息人士最新報導也指出，中國將於下周召開民營企業座談會，最快將於下周一 (17 日) 召開，這一消息也讓中國股市尾盤擴大漲幅。