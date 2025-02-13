盤中速報 - GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)大漲6.17%，報91.2美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:45
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)截至台北時間13日22:30股價上漲5.3美元，報91.20美元，漲幅6.17%，成交量264,142（股），盤中最高價91.20美元、最低價90.00美元。
美股指數盤中表現
GE HealthCare Technologies Inc(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.16%
- 近 1 月：+2.68%
- 近 3 月：+2.48%
- 近 6 月：+5.66%
- 今年以來：+11.32%
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