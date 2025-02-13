外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.47%，報0.944元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 19:50
截至台北時間13日19:50，歐元/瑞郎下跌0.0045點跌幅達0.47%，暫報0.944點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.03%
- 近 1 週：+1.14%
- 近 3 月：+1.29%
- 近 6 月：+0.31%
- 今年以來：+0.98%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.43，本日下跌0.35%
- 美元/印度盧比相關性-0.41，本日下跌0.03%
- 美元/新加坡幣相關性-0.38，本日下跌0.19%
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