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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.47%，報0.944元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 19:50


截至台北時間13日19:50，歐元/瑞郎下跌0.0045點跌幅達0.47%，暫報0.944點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.03%
  • 近 1 週：+1.14%
  • 近 3 月：+1.29%
  • 近 6 月：+0.31%
  • 今年以來：+0.98%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.47，本日下跌0.17%
  • 歐元/日元相關性0.40，本日下跌0.21%
  • 紐元/美元相關性0.37，本日下跌0.14%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.43，本日下跌0.35%
  • 美元/印度盧比相關性-0.41，本日下跌0.03%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.38，本日下跌0.19%

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歐元/瑞郎0.9446-0.41%
歐元/美元1.04280.44%
日元/美元0.0065159999999999990.00%
紐元/美元0.5650.18%

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