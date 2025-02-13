盤中速報 - FLOKI大漲8.17%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 21:35
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內漲幅超過8.17%，最新價格0美元，總成交量達0.46億美元，總市值9.38億美元，目前市值排名第 52 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,614,019,723,517。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.13%
- 近 1 月：-34.98%
- 近 3 月：-57.23%
- 近 6 月：-18.07%
- 今年以來：-43.55%
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