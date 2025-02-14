盤中速報 - BinaryX大跌11.55%，報0.89美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 08:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內跌幅超過11.55%，最新價格0.89美元，總成交量達1.45億美元，總市值3.31億美元，目前市值排名第 85 名。
近 1 日最高價：1.03美元，近 1 日最低價：0.83美元，流通供給量：371,184,084。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+509.84%
- 近 1 月：+191.82%
- 近 3 月：+86.39%
- 近 6 月：-27.15%
- 今年以來：+142.95%
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