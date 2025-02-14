盤中速報 - Sui大漲8.87%，報3.5美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 00:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過8.87%，最新價格3.5美元，總成交量達3.50億美元，總市值108.53億美元，目前市值排名第 11 名。
近 1 日最高價：3.67美元，近 1 日最低價：3.17美元，流通供給量：3,089,707,195。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.69%
- 近 1 月：-24.92%
- 近 3 月：+7.91%
- 近 6 月：+273.23%
- 今年以來：-16.79%
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