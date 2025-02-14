〈貴金屬盤後〉川普又推新關稅 引發全球擔憂 黃金上漲
鉅亨網編譯許家華 2025-02-14 06:35
黃金價格周四 (13 日) 上漲，係因美國川普總統宣布將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，加劇了全球貿易擔憂。
川普周四公布一項計畫，將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅。
美國 1 月生產者價格 (PPI) 穩定上漲，進一步證明通膨正在上升，並增強了金融市場對「Fed 下半年才會降息」的預期。
CPM Group 執行合夥人 Jeffrey Christian 表示，黃金上漲主要因素是政治不確定性和經濟後果，這 PPI 數據基本上呈中性，對黃金沒有太大影響，全球投資者擔心的是川普的政策會對整體經濟產生什麼影響。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在本周第二次國會聽證會上重申，央行並不急於降息。
RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，儘管最近的 PPI 數據、鮑威爾的證詞以及川普關於俄烏可能實現和平的言論導致市場出現拋售，但由於避險情緒升溫以及交易員逢低買入，市場依然保持樂觀，與這些看跌信號相矛盾。
黃金被視為對沖通膨和經濟不確定性的工具，但由於無孳息，在較高利率的環境下會削減其投資吸引力。
黃金強勁上漲已推升全球金價至歷史最高水準，為印度婚禮季的珠寶購買蒙上陰影，而中國經銷商則提供折扣來吸引買家。
其他貴金屬交易
現貨白銀下跌 0.2% 至每盎司 32.15 美元。
現貨鉑金下跌 0.1% 至 991.25 美元，鈀金上漲 1.6% 至 989.50 美元。現貨鈀金上漲 1.6% 至 989.50 美元。
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