〈貴金屬盤後〉川普又推新關稅 引發全球擔憂 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2025-02-14 06:35

‌



黃金價格周四 (13 日) 上漲，係因美國川普總統宣布將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅，加劇了全球貿易擔憂。

現貨黃金上漲 0.4% 至每盎司 2915.76 美元，朝周二創下的 2942.70 美元的歷史高點回升。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%，至每盎司 2945.40 美元。

‌



川普周四公布一項計畫，將向所有對美國徵收進口關稅的國家開徵對等關稅。

美國 1 月生產者價格 (PPI) 穩定上漲，進一步證明通膨正在上升，並增強了金融市場對「Fed 下半年才會降息」的預期。

CPM Group 執行合夥人 Jeffrey Christian 表示，黃金上漲主要因素是政治不確定性和經濟後果，這 PPI 數據基本上呈中性，對黃金沒有太大影響，全球投資者擔心的是川普的政策會對整體經濟產生什麼影響。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在本周第二次國會聽證會上重申，央行並不急於降息。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，儘管最近的 PPI 數據、鮑威爾的證詞以及川普關於俄烏可能實現和平的言論導致市場出現拋售，但由於避險情緒升溫以及交易員逢低買入，市場依然保持樂觀，與這些看跌信號相矛盾。

美元指數下跌 0.5%，使美元計價的黃金對非美元買家來說變得相較便宜。

Haberkorn 表示，黃金價格相對於所有主要貨幣均上漲，美元今日小跌更為黃金走強提供了更多空間。

其他貴金屬交易