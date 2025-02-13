〈貴金屬盤後〉通膨高於預期 但貿易戰擔憂支撐金價 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2025-02-13 06:19

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受避險需求提振，黃金價格周三 (12 日) 走穩。美國總統川普的新關稅引發全球貿易戰擔憂，同時市場消化了高於預期的美國通膨數據。

現貨黃金穩定在每盎司 2895.30 美元。

4 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，至每盎司 2928.70 美元。

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數據顯示，美 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升，高於預期，強化聯準會 (Fed) 訊息，即在經濟不確定性日益增加的情況下，Fed 不急於恢復降息，這導致黃金價格跌逾 1%。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示：「今日公布的 CPI 數據高於預期，令黃金價格承壓，顯然目前市場對於今年稍晚降息的任何預期都遭潑冷水。」

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter Grant 表示，儘管利率較高的狀況讓黃金承壓，但黃金趨勢仍然是積極的，貿易擔憂繼續推動市場。

美國本周初將鋼鐵和鋁關稅提高至 25% 後，川普的顧問目前正在敲定互惠關稅計畫。

由於黃金多頭抓住美國進口關稅計畫造成的經濟不確定性，金價已進入未知領域，但在創下每盎司 3,000 美元的歷史新高後，也埋下了一些看跌跡象。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，儘管黃金出現小幅拋售，但就算自接近 3000 美元的高點下跌幾百美元也不算災難。「出於對通膨、債務和地緣政治的擔憂，人們仍然傾向於投資黃金。」他補充。

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