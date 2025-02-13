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鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為30元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.66元，其中最高估值1.77元，最低估值1.61元，預估目標價為30元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.77(1.77)1.92
最低值1.61(1.61)1.531.6
平均值1.67(1.67)1.721.78
中位數1.66(1.64)1.741.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值79,157,00081,404,90084,638,260
最低值72,725,00074,517,00077,363,350
平均值76,240,38078,246,30081,282,490
中位數77,339,38077,804,00080,690,920

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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