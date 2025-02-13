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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至10.73元，預估目標價為98.8元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.73元，其中最高估值10.89元，最低估值9.55元，預估目標價為98.8元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值10.89(10.89)10.259.79.01
最低值9.55(9.43)6.278.499.01
平均值10.38(10.27)8.869.089.01
中位數10.73(10.3)8.789.059.01

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值345,676,000371,585,870401,320,290318,381,220
最低值258,633,000266,393,000274,384,000318,381,220
平均值308,233,380316,704,030328,619,260318,381,220
中位數308,281,000329,529,000300,790,150318,381,220

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.83.5412.498.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		167,798,693259,458,299485,832,177476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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