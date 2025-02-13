鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至10.73元，預估目標價為98.8元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 22:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.73元，其中最高估值10.89元，最低估值9.55元，預估目標價為98.8元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.89(10.89)
|10.25
|9.7
|9.01
|最低值
|9.55(9.43)
|6.27
|8.49
|9.01
|平均值
|10.38(10.27)
|8.86
|9.08
|9.01
|中位數
|10.73(10.3)
|8.78
|9.05
|9.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|345,676,000
|371,585,870
|401,320,290
|318,381,220
|最低值
|258,633,000
|266,393,000
|274,384,000
|318,381,220
|平均值
|308,233,380
|316,704,030
|328,619,260
|318,381,220
|中位數
|308,281,000
|329,529,000
|300,790,150
|318,381,220
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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