外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、玉山金 (2884-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、鴻海 (2317-TW)、凱基金 (2883-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、鴻海 (2317-TW)、新光金 (2888-TW)
5. 外資當日 (07) 買超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、神達 (3706-TW)
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇