search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、玉山金 (2884-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、鴻海 (2317-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、元大航太防衛科技 (00965-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、鴻海 (2317-TW)、新光金 (2888-TW)


5. 外資當日 (07) 買超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、鴻海 (2317-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、神達 (3706-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海174-2.25%
玉山金28.60.18%
凱基金17.51.16%
新光金12.2-0.81%
神達74.7-0.93%
復華富時不動產9.89-0.40%
元大航太防衛科技15.39-0.19%
中信中國50正29.710.41%
元大美債20正27.72-1.15%
復華台灣科技優息18.24-0.60%
元大滬深300正215.56-0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
凱基金

65.22%

勝率

#指標剛突破

偏強
凱基金

65.22%

勝率

#波段上揚股

偏強
凱基金

65.22%

勝率

#極短線強勢

偏強
凱基金

65.22%

勝率

延伸閱讀


Empty