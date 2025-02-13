盤中速報 - MANTRA大跌9.34%，報5.34美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 18:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內跌幅超過9.34%，最新價格5.34美元，總成交量達0.70億美元，總市值52.98億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：5.96美元，近 1 日最低價：5.32美元，流通供給量：972,026,548。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.19%
- 近 1 月：+49.28%
- 近 3 月：+311.45%
- 近 6 月：+487.21%
- 今年以來：+51.49%
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