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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調升至37.5元，幅度約10.29%

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對超微電腦(SMCI-US)提出目標價估值：中位數由34元上修至37.5元，調升幅度10.29%。其中最高估值60元，最低估值15元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予超微電腦評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀2位。

超微電腦今(13日)收盤價為39.68元。近5日股價上漲10.29%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SMCI市場預估目標價

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