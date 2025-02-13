中保科：中保無限+智慧防災 提供氣體偵測預警降低意外　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-13 19:09

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台中市新光三越百貨今 (13) 日發生重大氣爆意外事件，造成多人傷亡及財產損失。初步調查顯示，氣爆原因疑與瓦斯外洩有關，此一事件再次提醒社會大眾，瓦斯與一氧化碳等危險氣體的管理與監控至關重要，稍有不慎即可能引發嚴重災害。

中興保全科技 (9917-TW) 表示，在這起事件發生後，許多民眾也相當關注如何有效預防類似意外，中保無限 + 作為智慧防災服務的領導品牌，特別呼籲大眾重視居家安全，並透過科技防災提前預警。中保無限 + 的智慧防災服務系統，能夠在瓦斯濃度異常時，即時透過手機 APP 推播提醒用戶，並同步連動瓦斯遮斷閥、一氧化碳偵測器等設備，迅速將危機解除，避免災害擴大。

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專家指出，一般會引起爆炸的瓦斯濃度在 5-15 萬 ppm 之間，但中保無限 + 的瓦斯偵測器在濃度達到 1 萬 ppm 時就會發出警報，遠低於爆炸臨界值，能夠提前預警，避免災害發生。

中保無限 + 智慧防災服務不僅能即時監控居家環境，還能透過 APP 遠端操控。當偵測到瓦斯濃度過高時，系統會自動關閉瓦斯遮斷閥，並發送推播通知至用戶手機。即使外出時，用戶也能透過 APP 遠端關閉家中瓦斯，確保居家安全。此外，系統還包含無線熱感知器、無線煙霧感知器等設備，全面守護家庭安全。

此外，在使用熱水器時，需特別注意保持通風良好，中保無限＋系統配備的一氧化碳監測儀能在檢測到濃度達 50-300ppm 時，自動啟動連續排風裝置，將一氧化碳排出室外，並可將其導入市政排氣系統，從而有效降低一氧化碳中毒的風險。