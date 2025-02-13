AI浪潮全面爆發，迎接AI應用大時代，資服股迎大利多！
陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-02-13 17:32
DeepSeek 端出的低成本高效率的語言模型，對全球 AI 業界投下震撼彈，對原本的大型語言模型來說，是多一個強大競爭。但對整個 AI 市場卻產生加速發展效果，因為隨著 AI 取得門檻降低，能刺激新創公司更容易開發新應用。也對各行各業使用 AI 加速普及。
AI 題材從硬體轉移到軟體的效應越發明顯，過去兩年漲最多的廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 反而在營收加速成長下股價沒有大幅反應，從以往的強勢股，變成價值投資股。但相反的，資訊服務軟體概念股卻從新春開紅盤後一路強到現在。這就是題材的轉換，而點火的契機，其中一個就是 DeepSeek 讓全球 AI 的普及化加快速度。還有美國的 AI 大數據分析軟體公司帕蘭泰爾漲幅更勝輝達，都讓大家驚喜之餘發現，或許 2025 年是 AI 應用真正加速落地的一年，也是 AI 軟體業蓬勃發展的一年。
訊達 (6140-TW) 繼續創高。資通 (2471-TW) 回測 5 日線附近。華經 (2468-TW) 又大漲創新高。緯軟 (4953-TW) 仍在 200 日線附近整理，股價位階算低檔。邁達特 (6112-TW) 股價短線進入整理。凌群 (2453-TW) 短線震盪可先觀察 10 日線。驊宏資 (6148-TW) 股價在 5 日線附近較不建議直接追價。精誠 (6214-TW) 小漲呈現強勢，位階算低檔。零壹 (3029-TW) 股價仍在 5 日線之上。訊連 (5203-TW) 股價在 5 日線上較不建議直接追價。
即時的分析和佈局機會，歡迎加入 LINE 接收最新分享。
接收個股分析、免費盤前稿、和盤後分享，請加入 line 粉絲團成為好友。
台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
更完整分析歡迎收看 2/13 盤後節目
文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- DeepSeek加速AI普及化，邊緣運算概念股迎大商機？
- 川普25%鋼鋁關稅，鋼鐵股全面漲停怎麼回事？還能操作嗎？
- 台股連漲4天回補新春紅盤缺口，破解關稅戰、DeepSeek假利空！專家：下週換「這族群」上攻！
- DeepSeek崛起，應用遍地開花終端裝置享利多，AI眼鏡與手機出貨量看齊尚有巨大成長空間。
下一篇