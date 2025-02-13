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AI浪潮全面爆發，迎接AI應用大時代，資服股迎大利多！

陳冠廷分析師(摩爾投顧) 2025-02-13 17:32

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AI浪潮全面爆發，迎接AI應用大時代，資服股迎大利多！ (圖:shutterstock)

DeepSeek 端出的低成本高效率的語言模型，對全球 AI 業界投下震撼彈，對原本的大型語言模型來說，是多一個強大競爭。但對整個 AI 市場卻產生加速發展效果，因為隨著 AI 取得門檻降低，能刺激新創公司更容易開發新應用。也對各行各業使用 AI 加速普及。

AI 題材從硬體轉移到軟體的效應越發明顯，過去兩年漲最多的廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW) 反而在營收加速成長下股價沒有大幅反應，從以往的強勢股，變成價值投資股。但相反的，資訊服務軟體概念股卻從新春開紅盤後一路強到現在。這就是題材的轉換，而點火的契機，其中一個就是 DeepSeek 讓全球 AI 的普及化加快速度。還有美國的 AI 大數據分析軟體公司帕蘭泰爾漲幅更勝輝達，都讓大家驚喜之餘發現，或許 2025 年是 AI 應用真正加速落地的一年，也是 AI 軟體業蓬勃發展的一年。


訊達 (6140-TW) 繼續創高。資通 (2471-TW) 回測 5 日線附近。華經 (2468-TW) 又大漲創新高。緯軟 (4953-TW) 仍在 200 日線附近整理，股價位階算低檔。邁達特 (6112-TW) 股價短線進入整理。凌群 (2453-TW) 短線震盪可先觀察 10 日線。驊宏資 (6148-TW) 股價在 5 日線附近較不建議直接追價。精誠 (6214-TW) 小漲呈現強勢，位階算低檔。零壹 (3029-TW) 股價仍在 5 日線之上。訊連 (5203-TW) 股價在 5 日線上較不建議直接追價。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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訊達電腦35.65-2.86%
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