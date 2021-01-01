永豐金證豐存股「股利再投入」功能 獲4成客戶運用

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-13 15:04

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股利再投資策略受喜愛，永豐金證券今 (13) 日指出，「豐存股」推出台美雙市場「股利再投入」功能後，半年來吸引台股存股族高達近 40% 客戶運用，美股使用占比更逼近 50%。

永豐金證券表示，除了穩定現金流領息外，運用配息再投資創造利滾利效果，為自己打造長期複利投資模式，深受投資人青睞。

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據證交所統計，2024 年 ETF 受益人次排行，前五名全為高股息 ETF，依序是 00878、0056、00919、00940 和 00929。

台股投資人明顯偏好高配息帶來的穩定現金流，而如何有效運用領到配息更成為投資人關注的重要課題。

永豐金證券觀察，投資人領到配息後有三類主要用途，一是消費犒賞自己，當作小確幸，二是存下累積現金水位，以因應未來風險，三是再投入，增強資產複利效應。

關於股利再投入的效果，永豐金證券試算，2021/1/1-2024/6/30 期間每月 16 日投入新台幣 5000 元定期定額，存股標的假設為 00878，開啟股利再投入功能的市值較沒有開啟多出 2.6 萬元。